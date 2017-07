Jovem vai pedir emprego em obra e furta motoneta de construtor

No início da manhã desta segunda-feira, 24, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma obra, localizada na Rua k, no bairro BNH, próximo a escola Zilda da Frota Uchoa, devido uma denúncia de furto de uma motoneta Honda Biz.

Em contato com o proprietário do veículo, o mesmo afirmou ter chegado na obra, onde trabalha e deixado sua motoneta, de cor azul escuro, ao lado da construção. Ainda segundo o proprietário, pouco tempo depois, chegou um jovem de nome Wagner, em uma bicicleta de cor preta, perguntando sobre vaga de emprego. Ao ser informado que no momento não havia vaga, o jovem deixou o telefone de sua irmã para um possível contato caso surgisse.

Neste momento, o jovem foi embora, porém, deixou a bicicleta para trás, o que causou suspeita na vítima, que foi até seu veículo verificar se o mesmo estava no local que ele havia deixado e percebeu então, que ele tinha sido furtado.

Os militares fizeram contato com a irmã do suspeito pelo número deixado por ele e está informou um ponto de referência de um determinado endereço, onde possivelmente seu irmão estaria.

Em diligências próximas ao ponto de referência fornecido, os policiais avistaram um jovem com as características descritas pela vítima, que ao ser abordado se identificou como Wagner Rocha de Lima, de 27 anos e confessou ter cometido o furto da motoneta.

Aos militares, Wagner afirmou que realmente foi ao local a procura de emprego, porém, ao ver o veículo, teria ficado tentado em furtá-lo, devido já ter conhecimento de um receptador, cujo o endereço, ele também forneceu.

Em abordagem no endereço informado por Wagner, os militares fizeram contato com Alan Andrade dos Santos, de 21 anos, que estava em poder da motoneta, mas alegou não saber que a mesma era furtada, porém, já era de conhecimento das autoridades, que outras ocorrências pelo mesmo fato, já tinham sido registradas em desfavor de Alan.

Diante dos fatos, Wagner e Alan foram conduzidos à Delegacia de polícia Civil para serem tomadas a medidas cabíveis ao caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia