Municípios recebem projetos de saneamento

Funasa elaborou os projetos, que foram distribuídos para 17 municípios

Na manhã de sexta-feira, 21, em Porto Velho 17 municípios receberam projetos de engenharia para implantação de sistemas de abastecimentos de água e esgotamento sanitário, elaborados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Orçado em mais de R$ 200 milhões, os 18 projetos visam a promoção da saúde, através do saneamento.

“Este é um trabalho de prevenção. Quanto mais investirmos no saneamento, melhor será a saúde. Vamos agora trabalhar junto com a bancada federal para disponibilizamos este recurso”, disse o senador Valdir Raupp (PMDB-RO).

De acordo com Pedro Villar, superintendente da Funasa, Rondônia tem apenas 16,24% de esgoto tratado e menos de 5% de água tratada.

“Nosso desafio é mudar este cenário, e o pontapé inicial foi a elaboração destes projetos. Acredito que com a parceria do senador Raupp, da deputada Marinha Raupp (PMDB-RO) e toda a bancada federal as obras serão executadas “, declarou Pedro.

Os municípios de Theobroma, Teixeirópolis, Seringueiras, São Miguel, São Felipe, Santa Luzia, Rio Crespo, Pimenteiras, Nova União, Nova Mamoré, Governador Jorge Teixeira, Costa Marques, Castanheiras, Candeias do Jamari, Campo Novo, Alvorada D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis foram contemplados.

“É com certeza uma ação importante para todos os municípios. Vamos agora nos reunir e nos organizamos para juntos, os 17 municípios, pleitearmos os recursos necessários”, informou prefeito de Alto Alegre, Marcos Aurélio Marques Flores, o Marcão, do PMDB.

Fonte e Fotos: Assessoria