Prefeita acompanha obras de drenagem que irão resolver alagamentos

Principalmente, drenagem vai evitar alagação na erosão no final da avenida Curitiba

Na última sexta-feira, 21, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, esteve na rua Jandaia, local onde foi retomado os trabalhos de drenagem em Vilhena.

A empreitada será executada pela prefeitura, através da terceirização dos serviços pela empresa Projetus, vencedora da licitação e responsável pelos trabalhos de drenagem pluvial que tem por objetivo melhorar o escoamento das águas das chuvas que geram problemas à região.

De acordo com a prefeita, Rosani Donadon, está sendo feito um canal na Rua Jandaia, que será ligado até o Rio Pires de Sá, que irá interligar a Avenida Curitiba para absorver o grande volume das águas que caem das ruas do bairro Cristo Rei, que ocasionaram a erosão da localidade.

“Estamos confiantes de que, até o fim das secas, iremos conseguir concluir os trabalhos de drenagem para acabar, definitivamente, com erosão do final da Avenida Curitiba. Ainda mais contando com esse grande número de serviços e manilhas aqui. Temos uma parceria forte com a Secretaria de Obras e o secretário, Josué Donadon, que sempre nos dá aporte nas empreitadas. Com essa ação integrada de trabalhos, finalizaremos rapidamente o problema das inundações da região com drenagem de qualidade, pois é uma obra de suma importância para Vilhena”, enfatizou a prefeita.

Já o titular da Semosp, Josué Donadon, destacou o dinamismo da gestão e a retomada dos serviços com fortalecimento. “A Semosp está sempre à disposição para auxiliar nos serviços. Gradativamente estamos fortalecendo nosso pátio de máquinas, tanto recuperando quanto adquirindo mais equipamentos. Agradeço a prefeita Rosani Donadon pelas condições de trabalho que me proporciona.”, ressaltou Josué.

Para o secretário governamental, Rômulo Azevedo, com o tempo em boas condições, a instalação das peças (tubulação dupla 1,20 e tem 2 km de extensão) é gradativa, sendo que a obra corresponde ao lote 1. “Os conjuntos formarão um canal capaz de escoar a água das chuvas’’, finalizou.

Da vistoria também participou o secretario municipal de Planejamento, Valdinei Campos e o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Oliveira.

Texto e fotos: Assessoria