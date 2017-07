SEMED realiza reparos em escolas para recepcionar alunos no 2º semestre

Pinturas, jardinagem são algumas das ações que estão sendo executadas

Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através da secretária de educação, professora Raquel Donadon, e da prefeita Rosani Donadon, as escolas municipais estão preparando o ambiente com nova pintura, podas de árvores, organização e jardinagem, para recepcionar os alunos que iniciarão o 2º semestre do ano letivo, na próxima quarta-feira, 26, em Vilhena.

O setor de manutenção está acompanhando as execuções dos reparos nas escolas municipais Marizeti Mendes, Omar Godoy, Profª Chitosse Inaba, Antônio Donadon, Clemente Melo, Dalila Donadon, Hermógenes, Aparecida da Silva, e demais unidades.

“Com o recesso letivo podemos fazer alguns reparos, sem prejudicar o dia de aula. Assim temos mais disponibilidade para preparar a escola para receber cada estudante”, mencionou a diretora da unidade escolar, Lucimar Morais.

A titular da pasta de educação, disse que a preparação das unidades escolares marca o retorno das aulas do 2º semestre, proporciona aos alunos um ambiente mais interativo. “Os servidores da SEMED estão muito empenhados para deixar um ambiente mais atrativo. Com certeza os alunos vão sentir a diferença”, destacou a secretária.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou a importância das reformas. “Consta no nosso plano de ações uma Educação com qualidade para os vilhenenses. Estamos construindo escolas e diversos benefícios estão sendo executados no setor. É Vilhena sendo referência na Educação”, avaliou a chefe do executivo municipal.

Texto e fotos: Assessoria