Associação “Amor de Quatro Patas” precisa de ajuda para quitar despesa de cirurgia de cão atingido por tiro

A Associação Amor de Quatro Patas, entidade criada para ajudar animais que estão na rua em estado crítico, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, onde relatam que precisam de ajuda financeira para pagar despesas de atendimento veterinário a um cachorro que foi resgatado com ferimentos feito por disparos de arma de pressão.

O cão que se chama Christopher foi resgatado em torno de um mês e meio. Ao leva-lo ao veterinário para o primeiro socorro, foi detectada uma ferida no peito que em primeira vista seria uma inflamação de um machucado que ele adquiriu por ser de rua.

Christopher tomou três levas de antibióticos e não resolveu, a ferida continuava inflamada e saindo pus.

O animal foi levado o último dia 24 na Clínica Espaço Animal para fazer exames. No raio X foi encontrado um projétil de arma de pressão, ou seja, chumbinho no peito dele.

Nesta terça-feira, 25, Christopher fez uma cirurgia de retirada do projétil. E, agora precisamos pagar as despesas da clínica que fez um ótimo preço pelos serviços prestados.

Todas as despesas ficou em R$ 725,00 – quem puder contribuir com qualquer valor será bem vindo.

Podem deixar sua doação direto na clínica e falar que é para ajudar o Christopher, podem fazer depósito bancário.

Banco do Brasil

Agência 4111-4

Conta Poupança 14633-1

Thayna Carmen Barbiero

Caixa Econômica Federal

Agência 4742

OOP 013

Conta Poupança 1206-5

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação