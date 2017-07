CONFIRMADO: construção da Havan iniciará em 2018 em Vilhena

Em conversa com o Extra de Rondônia, o vice-prefeito Darci Cerutti, contou que esteve na inauguração da loja Havan no município de Cacoal, e que teve a oportunidade de conhecer e tratar com o empresário Luciano Hang a construção de uma filial em Vilhena.

De acordo com Darci, a construção iniciará em 2018 e a loja ficará localizada na Avenida Marechal Rondon, saída para Cuiabá. Há a proposta de cerca de 200 empregos diretos para população vilhenense, contribuindo também para a economia da cidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução