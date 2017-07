Drakkar inicia atividades no Oeste do MT e Cone Sul de Rondônia

A Drakkar Agricultura de Precisão, uma das principais empresas de agricultura digital do país, inicia suas atividades de consultoria na região Oeste do Mato Grosso (MT) e em Rondônia (RO). As principais cidades de referência da nova área atendida são Comodoro, Campos de Júlio, Sapezal, Brasnorte, Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra no Mato Grosso; já em Rondônia nas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Chupinguaia.

Essas áreas somam um total de 1,5 milhão de hectares, tendo o milho, a soja e o algodão como culturas de destaque.

Entre os principais serviços da Drakkar, estão o Projeto Tecnológico Drakkar e o e-farm, um moderno sistema de gestão agrícola totalmente web.

A empresa já contabiliza mais de 10 anos de experiência gerando tecnologias para o segmento da agronegócio por meio de um sistema eficiente de coleta do solo e análises, bem como pela geração de mapas de taxa variável de fertilizantes, calcário, nitrogênio e sementes.

Ela possui ainda o Lavoura Online, um ambiente no qual o produtor acompanha diversos aspectos relativos ao solo e às melhorias do seu potencial produtivo.

O presidente da Drakkar, engenheiro agrônomo e doutor em Ciência do Solo, Alan Acosta, acredita que por meio de análises de trabalhos realizados no Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Roraima e centro-sul do Mato Grosso, a Drakkar acumule enorme experiência e possa ajudar os produtores rurais a melhorarem seus rendimentos no campo.

“Tendo em mãos informações estratégicas, nossos clientes tomam decisões rápidas e eficazes, promovendo ainda mais o potencial de lucro da fazenda”, comenta Alan Acosta.

“A atuação nesta nova região demonstra o amadurecimento da empresa e a necessidade de atender à demanda de clientes, levando um trabalho de qualidade neste segmento comprometido na entrega de resultados, ou seja: mais produtividade com rentabilidade. Depois de já conhecermos muito sobre os patamares produtivos de produtores de diversos tamanhos e regiões, a Drakkar objetiva difundir ainda mais as tecnologias da agricultura digital. Essa é uma região que possui uma grande expectativa com relação a busca de maiores produtividades, pois possui grandes áreas e produtividades variadas. É justamente nesta lacuna que a Drakkar entra para ajudar os produtores”, salienta o vice-presidente da Drakkar e responsável pela abertura deste novo canal Claudio Luiz Lemainski.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e foto: Assessoria