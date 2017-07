Festival de Música Portal da Amazônia atraiu artistas de vários estilos musicais

A Praça Ângelo Spadari, no centro de Vilhena foi palco da terceira edição do Festival de Música Portal da Amazônia. O evento foi realizado neste sábado, 22, e contou com artistas de vários estilos musicais, dentre eles rock, Hip Hop, MPB e sertaneja.

Os participantes do festival soltaram a voz e conquistaram o público formado por pessoas de todas as idades, inclusive crianças, que lotaram a praça para acompanhar as apresentações.

Promovido pelo Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Diversidade Amazônica o festival contou com a coordenação dos agentes culturais Marcio Guilhermon e Washington Kuipers, Andréia Machado e Cristian Luisvf.

Segundo Andréia Machado, o evento teve como objetivo promover a cultura e os talentos regionais através da música. “Uma das alegrias que tivemos ao realizar o festival foi justamente juntar fãs de diferentes estilos da música de Rondônia, de vários estilos, entre eles rock, Hip Hop, MPB e sertanejo, em um mesmo ambiente. Foi muito bom o evento, só temos motivos a agradecer as pessoas que compareceram no festival”.

O evento contou com apoio da prefeita Rosani Donadon, do vice-prefeito Darci Cerutti, da deputada estadual Rosangela Donadon e dos vereadores Rafael Maziero, Rogério Golfetto e França Silva.

O festival também contou com apoio da empresa ACN Sonorização. “O som e a iluminação estavam perfeitos, só tenho que agradecer ao Adolfo Coelho Neto responsável pela ACN Sonorização e sua equipe pelo trabalho maravilho que realizou. Se o evento foi o sucesso que foi, isso se deve ao ótimo trabalho que ele fez”, afirmou Andréia Machado.

O festival reuniu talentos da música rondoniense com uma programação diversificada e gratuita. Entre as atrações do festival que encantaram o público vilhenense estavam as seguintes atrações: Mofaias, Leo & Henrique, Poet, Velho Jack, Subpop, CRIVHA, Suzane Schmitka, Átila Ibáñez França Ibáñez, Gabriella Schmadecke, Soyuz, Coriskuh.



De acordo com a organização do evento, o nome do festival faz referência ao fato de Vilhena ser conhecida como Portal da Amazônia por estar situada na entrada para a região Amazônica. Além disso, remete à diversidade de fauna e flora da região.

Um dos organizadores do evento, o agente cultural Marcio Guilhermon informou que o grupo já está planejando a próxima edição que deve acontecer no próximo ano. “Queremos ampliar a próxima edição, para poder dar espaços para mais artistas locais se apresentarem. Agradecemos ao público e aos artistas pela participação, o evento foi lindo e esperamos continuar trabalhando para realizar projetos que valorizam a cultura local amazônica”, finalizou Marcio.

Texto: Andréia Machado

Fotos: Washington Kuipers