Força Tática desmonta “boca de fumo” e oito pessoas acabam detidas

No início da noite desta terça-feira, 25, uma guarnição da Força Tática desmontou uma “boca de fumo”, instalada em uma residência localizada na Rua Cora Coralina, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com o apurado, os militares chegaram ao local, devido denúncias dando conta que na residência havia uma grande movimentação de pessoas, fato que chamou atenção dos militares.

Ao proceder abordagem, foi constatado que no local havia quatro menores de idade, sendo dois de 15 e dois de 16 anos.

Um dos menores de 16 anos alegou ser o responsável pelo imóvel, onde foram encontrados ao todo, 11 invólucros de entorpecente pesando cerca de três gramas. Ainda segundo o menor, a casa teria sido alugada para ele por sua mãe e o mesmo havia permitido que Thalisson da Silva Lima, de 23 anos, que não foi localizado, morasse com ele, juntamente com um dos menores de 15 anos, que teria saído de casa sem o consentimento da mãe. Os dois menores afirmaram ainda, que toda a droga encontrada no imóvel era de Thalisson, porém, ambos vendiam para alguns amigos e conhecidos.

Enquanto os policiais realizavam as buscas, chegaram ao local mais dois jovens de 18 anos, em companhia de mais um menor de 15 anos, que afirmaram serem usuários de drogas e que sempre iam ao local para fazerem uso das substâncias.

Em determinado momento, o telefone de um dos menores recebeu um áudio através de um aplicativo de conversas de alguém denominado “Wolverine”, porém, este tentou apagar, mas foi interceptado por um dos militares, que ouviu e constatou se tratar de mais um cliente dos infratores.

Devido o menor não ter respondido a mensagem, “Wolverine”, identificado como Charles Eduardo da Silva, de 26 anos, foi até à residência, acompanhado de duas crianças e portando um invólucro de maconha, pesando três gramas, para trocar com o menor, por pasta base de cocaína.

A guarnição decidiu aguardar na casa, o retorno de Thalisson, porém, a chegada da mãe de um dos menores, que teria alugado o imóvel, causou um grande transtorno que acabou denunciando a presença dos militares no local, o que provavelmente, alertou o suspeito, que não retornou.

Diante dos fatos de tráfico de drogas e corrupção de menores, os oitos envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Civil para o registro da ocorrência e para prestarem depoimentos para o delegado de plantão.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia