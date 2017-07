Maurão se reúne com prefeito, vereadores e secretários de Urupá

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), esteve nesta sexta-feira (21) em Urupá, onde se reuniu com o prefeito Célio Lang (PP), seis dos nove vereadores, além de secretários municipais. Em pauta, a discussão das demandas do município e a possibilidade de apoio do parlamentar para ações que venham beneficiar a população local.

“É importante percorrer os municípios, conversar com as lideranças e ouvir as necessidades, para buscarmos atender ao que for possível, dentro das nossas limitações enquanto parlamentar”, disse Maurão.

O prefeito apresentou algumas demandas, como um veículo para o transporte de pacientes em tratamento, recursos para o custeio da saúde, formação de uma patrulha mecanizada, trator de pneus para atender aos agricultores, entre outras.

“No caso das máquinas e tratores, a Assembleia autorizou o Governo a acessar uma emenda da bancada federal, no valor de R$ 156 milhões, para a aquisição de maquinário e equipamentos. no caso de trator de pneus, aprovamos que cada município vai receber pelo menos quatro, ainda neste ano”, relatou Maurão.

Grande produtor de peixe, Urupá enfrenta dificuldades com a falta de uma fábrica de gelo e também de ração. “Essa é uma necessidade, além da implantação de um frigorífico de pescado”, disse Lang. O prefeito pediu ainda a intervenção do deputado para garantir a troca de um transformador em frente à escola estadual Waldemar Higino, permitindo a climatização da unidade.

Tapa-buracos

O prefeito e vereadores agradeceram Maurão de Carvalho por ter destinado R$ 100 mil para a compra de massa asfáltica, usinada pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER), em Rolim de Moura, que será aplicada em reparos nos asfalto urbano.

“Serão 340 toneladas de massa, suficientes para a recuperação total dos pontos esburacados no asfalto da nossa cidade. Em nome da população, agradecemos ao presidente da Assembleia por esta ajuda”, finalizou Célio Lang.

