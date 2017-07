Por recomendação do MPF, aeroporto de Vilhena passa por adequação

Órgão identificou grave falha na segurança do Aeroporto Brigadeiro Camarão

A empresa Aucon Servições Eletrônicos e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informaram ao Ministério Público Federal (MPF) que cumpriram a recomendação para adequar à estrutura física do Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena (RO).

O MPF/RO identificou que havia “grave falha na segurança do aeroporto”, pois um estabelecimento comercial do ramo de alimentações fazia ligação direta entre a área pública e a área restrita, não respeitando as normas de segurança.

Pela legislação aeroportuária, as portas que dão acesso ao pátio devem ser trancadas quando não estiverem em uso e as janelas ou outros acessos que permitam a passagem de objetos de área pública para as áreas restritas de segurança devem ser vedados.

Para o procurador da República Leandro Musa de Almeida, Vilhena deve maior atenção por parte dos órgãos fiscalizadores, uma vez que é zona de fronteira e é comum nesta região o registro de prática de ilícitos, tais como tráfico de armas ou drogas, contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro, entre outros.

Fonte: MPF

Foto: Reprodução