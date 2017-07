Primeiro dia de aula em Escola Militar foi mais de conversa, diz diretor

Na manhã desta terça-feira, 25, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar unidade V, Capitão R. Silva que contou detalhes do primeiro dia de aula dos alunos.

De acordo com diretor, no primeiro dia de aula, foi realizado uma conversa com os alunos, esclarecendo procedimentos e regras, conforme o cronograma estabelecido pela instituição.

Segundo R. Silva, a nova direção do colégio assumiu no dia de 10 de julho. E assim que à tomou posse, várias reuniões foram feitas com os pais e responsáveis dos estudantes. A administração da instituição ficara à cargo de militares da reserva e a parte pedagógica permanecera por professores da rede estadual.

O diretor disse que a distribuição será de 30 alunos por sala e o restante será remanejado para o próximo ano. “Estamos tendo uma grande procura por vagas. Porém, os que não conseguirem deverá ficar na lista de espera”, ressaltou R. Silva.

O Capitão enfatizou que o objetivo da colégio militar é recuperar o rendimento da escola, através de uma gestão compartilhada com a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), Secretaria de Segurança Pública do Estado Rondônia (Sesdec), Polícia Militar (PM) pais e familiares.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia