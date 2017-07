VÍDEO: Paciente elogia atendimento no HR de Vilhena: “Fui tratado como um filho e nunca faltou remédio”

Mais uma vida salva graças à rápida ação de médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais de saúde que diariamente atendem pacientes no Hospital Regional de Vilhena (HR).

E o caso do soldado mecânico Fernando Costa dos Santos, de 22 anos. Ele chegou em estado de emergência ao hospital com várias perfurações de bala no corpo. O diretor da unidade hospitalar, Vagner Borges, salientou o rápido trabalho da equipe médica para salvar a vida do jovem.

Fernando Costa agradeceu a dedicação dos profissionais do HR. “Estou aqui pela graça de Deus. O atendimento foi nota 10. Não tenho nada que reclamar. Tenho 12 dias após a cirurgia e estou quase saindo de alta. Em momento algum faltou remédio, tem até demais. Se alguém falar que está faltando remédio aqui dentro no hospital é mentira. Fui tratado como um filho”, explica.

Para a prefeita Rosani Donadon, a saúde pública é prioridade em sua gestão. “É gratificante encontrar pessoas que reconhecem o trabalho dos profissionais de saúde. Essa é nossa missão: salvar vida. Quando assumi a prefeitura, encontramos uma saúde sucateada. Mas, hoje, estamos reestruturando o setor, com investimentos, adquirindo novos equipamentos, visando uma melhor qualidade de vida aos vilhenenses”, destacou a chefe do executivo municipal.

>> VEJA VÍDEO:

