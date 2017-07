Campeonato Municipal de futsal feminino e masculino entra na fase final

As últimas rodadas do Campeonato Municipal de Futsal feminino e masculino ocorreu na última sexta-feira, 21 e na segunda-feira, no Ginásio Jorge Teixeira, em Vilhena.

Jogos e resultados:

11ª Rodada – Sexta, 21 de julho:

Quem Sobrou 04 x 03 Bar-cem-lona

Josy Motos/M. Madeira/M. Troca 0 x 0 10 União

Masutti-B 01 x 01 Sport Clube-B (feminino)

Alpha Futsal 02 x 01 Rodamazon/Macedo Madeira

As próximas partidas pela última rodada da competição será nesta sexta-feira, 28, a partir das 19h00, no Ginásio Jorge Teixeira.

Jogos para a última rodada:

Mixto-Vilhena x Sevilha

Desportivo Vilhena x Real Futsal/PM Maringá

Verdão x Quem Sobrou

Atlético/RC Brindes x Josy Motos/M. Madeira/M. Troca

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Arquivo/Extra