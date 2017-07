Cantor Loubet se apresentará no Old Ranch na próxima quinta

Acontecerá nessa quinta-feira dia, 03 de agosto, o show do cantor Loubet, no Old Ranch. O evento iniciará a partir das 22h30 e terá o pós-show com Biel Marcos.

Os ingressos antecipados já estão sendo vendidos na conveniência Brigadeiro, sendo Pista a R$ 30,00, Vip R$ 50,00 e Extra R$ 70,00.

Corra e adquira o seu, pois as entradas serão limitadas. Para mais informações entrar em contato pelo telefone 98134-4990.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação