CEREJEIRAS: acusados de assassinar adolescente irão continuar presos até o julgamento

Juiz da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva em desfavor de Ismael José da Silva e o primo dele Diego de Sá Parente, acusados de terem matado a estudante Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos.

A vítima foi morta com treze golpes de faca, em maio deste ano. A decisão foi emitida na última quarta-feira, 20. A prisão foi pedida pelo Ministério Público (MP).

De acordo com a decisão do juiz, Ismael e Diego são acusados dos crimes de homicídio qualificado, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e ocultação de cadáver.

Dito isto pela comarca da 2ª Vara Criminal, destacou que o crime imputado aos denunciados: é gravíssimo homicídio qualificado. E, o crime gerou um relevante temor e sensação de insegurança a sociedade, sendo necessário o isolamento dos acusados.

Acusação

Conforme costa da peça acusatória, dia 20 abril 2017, por volta das 08h30, os denunciados, previamente ajustados e com vontade de matar, tiraram a vida da menor Jéssica Moreira Hernandes, 17, ela foi atingida com 13 golpes de arma branca, tipo faca. Além disso, no mesmo dia e local, no período matutino, os acusados teriam ocultado o cadáver da vítima.

Na materialidade do crime de homicídio descrito pelas autoridades policiais foi demostrado no laudo de exame tanatoscópico, depoimento de testemunhas e familiares, que indicam que a vítima foi alvejada por múltiplos ferimentos de arma branca, na região cervical, provocando uma asfixia que foi a causa da morte.

Para decretar a prisão, foi levado em conta que um crime como esse, muito abala o meio social, gerando uma sensação generalizada de insegurança, sendo, portando, a prisão dos acusados necessária para conveniência da instrução criminal, para garantir eventual aplicação da lei penal, e até mesmo forma de garantir a ordem pública. Neste caso não é possível à aplicação de fiança e as medidas cautelares da nova lei não se mostram adequadas e suficientes para o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução