Chef premiado com o “Oscar” da Culinária ministra aula no Sicoob de Vilhena

O Chef Manoel Evangelista ministrou a segunda aula show do Festival Gastronômico e Cultural Sicoob Sabor.

A participação do premiado chef no festival aconteceu na segunda-feira, 24, para um grupo de amantes da culinária regional. O trabalho de Evangelista se caracteriza por priorizar a cozinha regional valorizando a matéria-prima típica da Amazônia.

O grande diferencia do chef é utilizar as técnicas internacionais de gastronomia para preparar pratos com produtos da cultura amazônica.

Entre os pratos apresentados tinha creme de tucumã, purê de banana da terra, farofa de castanha do pará, e arroz com açaí. Cozido como o líquido extraído da polpa do açaí, o arroz temperado com sal, tomilho, mel e vinho, e finalizado com chicória e manteiga foi um show à parte. “A aparência lembra um arroz selvagem por conta da cor negra dada pelo açaí, mas o sabor não tem nada com que se comparar. É algo único. Perfeito”, opinou a advogada Michele Machado, que nas horas vagas “brinca” de chef de cozinha.

Para a professora de jornalismo Deise Rocha, que além de pesquisadora de gastronomia é amante da arte culinária e da comensalidade, participar da aula com o chef Manoel Evangelista foi uma experiência incrível. “Ele é muito bom mesmo. Foi indicado para o mais importante prêmio da culinária nacional, e esteve aqui compartilhando sua experiência conosco. Isso é maravilhoso”, disse.

Manoel Evangelista é natural de Manaus, e vem de uma família de cozinheiros. Ele mesmo trabalha com culinária há 21 anos, e desde 2004 é professor no Senac em Porto Velho. Desde então adotou a bandeira da valorização dos produtos típicos amazônicos. O chef já participou de muitos projetos voltados à área gastronômica no estado, inclusive da elaboração do Pirarucu Rondon, reconhecido como prato oficial de Rondônia, receita desenvolvida por alguns cozinheiros da capital sob a coordenação técnica do Senac. Manoel coordenou, em 2016, o treinamento de chefs de Porto Velho e Vilhena na preparação do Pirarucu Rondon, apresentado durante a 1ª Mostra Gastronômica destas cidades e incluído no cardápio dos restaurantes participantes. Entre seus projetos futuros está o lançamento de um livro sobre molhos regionais, uma de suas paixões.

No ano passado, Manoel Evangelista conquistou o Prêmio Nacional Dólmã 2016. A estatueta concedida pelo grupo Conforto Gastronômico é considerada o Oscar brasileiro da gastronomia. O chef também recebeu o título de embaixador Dólmã, em reconhecimento ao seu trabalho. “Ter a presença de um chef tão renomado em nosso festival gastronômico foi muito importante e extremamente valoroso para nós”, afirmou o diretor operacional da Sicoob Credisul, Dante Luiz Hahn.

Autor e fotos: José Antonio Sant’Ana