Coordenador da Ala “A” do Setor 8 parabeniza Semosp pela eficiência dos serviços prestados

Na manhã desta terça-feira, 25, o coordenador da Ala “A” do Setor 8, Ricardo Santos, esteve visitando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Vilhena, para agradecer o rápido atendimento a sua solicitação para a substituição da boca de lobo, que estava exposta e oferecia perigo a população do seu bairro.

Na oportunidade, Santos expôs que o problema se arrastava na localidade há anos, e que, o poder público nada fazia para realizar a manutenção do bueiro, que estava aberto com risco latente de alguém cair quando trafegava até a resolução da questão.

“Fiz um requerimento em Maio junto a Semosp e em menos de 15 dias fui atendido pela equipe. Foram muito atenciosos comigo e executaram um serviço de qualidade com eficiência, substituindo o bueiro anterior por uma nova estrutura. Quero parabenizar a prefeita Rosani Donadon e o secretário de obras, Josué Donadon, pela atenção dada ao Setor 8, assim como os demais bairros. Eles são dinâmicos e estão trabalhando por toda parte” salientou.

Além disso, Santos também destacou a capacidade e a habilidade que a chefe do executivo vilhenense e o titular da Semosp, possuem para trabalhar e atender a população.

“Mesmo com toda a demanda, a prefeita Rosani e o secretário de obras, Josué Donadon, estão dando conta do recado, de fato são habilidosos e sabem lidar com gente. Está excelente e acredito que com eles e a equipe da nova gestão, Vilhena está no rumo certo para ser referência e progredir”, finalizou Santos.

Texto e fotos: Assessoria