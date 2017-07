Em seis meses, saúde triplica consultas especializadas e aumenta médicos em policlínica

Especialidades já atendem quase 1.000 pacientes por mês em Vilhena

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Vilhena realizou um levantamento do número de consultas especializadas realizadas na Policlínica João Luiz, desde o início do ano comparado aos dados do ano passado, e concluiu que nos primeiros seis meses o número foi triplicado em relação a 2016.

Além disso, quatro especialidades foram acrescentadas e já somam quase 1.000 consultas por mês que não eram ofertadas até janeiro.

De acordo com os dados coletados pela coordenadora da Atenção Especializada, Dalvelena Pinheiro Souza, de julho até dezembro de 2016 foram realizadas 5711 consultas, enquanto nos seis primeiros meses de 2017 o número foi de 8173 contando com mais quatro especialidades: cardiologia, endocrinologia, oftalmologia, neurologia.

Além destes, outros especialistas já atendem em outras unidades como, por exemplo, o psiquiatra que atende no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Em dezembro e janeiro, a média de atendimentos era de 600 consultas por mês, em junho este número passou para mais de 2000, ultrapassando três vezes os atendimentos médios do fim de 2016 e início de 2017.

O secretário de saúde, Marco Aurélio Vasques, disse que municípios vizinhos estão procurando atendimento via sistema.

A prefeita Rosani Donadon comemorou a conquista e lembrou que o município já atingiu o número de 100 médicos em serviço em toda a rede de saúde. “Já ultrapassamos 100 profissionais médicos atendendo nas unidades, desde o Hospital até os postinhos. O vilhenense que procurar atendimento médico receberá sem demora. Saúde não espera e nós estamos nos esforçando para melhorar cada vez mais o setor. No hospital, por exemplo, não tivemos mais notícias de falta de médicos. São quatro clínicos no pronto socorro durante o dia e três à noite atendo as urgências e emergências”, encerrou a mandatária municipal.

A policlínica João Luiz hoje integra também os atendimentos à mulher e à criança que antes eram prestados no Centro de Referencia em Saúde da Mulher e da Criança (Cresamc), serviço de psicologia, enfermagem é bucomaxilofacial. A policlínica João Luiz funciona das 07h00 às 17h00 de segunda a sexta e está localizada na avenida Capitão Castro próximo ao Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Texto e fotos: Assessoria