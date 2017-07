Em Vilhena, postos repassam aumento dos combustíveis aos consumidores

Os postos de combustíveis de Vilhena já repassaram às bombas de abastecimento a alta nos preços de combustíveis anunciada na última quinta-feira, 20, pelo Governo Federal.

A reportagem do Extra de Rondônia consultou alguns postos de combustíveis da cidade e confirmou in loco que o reajuste no preço já foi repassado aos consumidores.

Vanessa Reis, gerente de um posto de combustível no centro da cidade, disse que, assim que a notícia do aumento foi publicada, no dia seguinte teve alguns estabelecimentos que mudaram na bomba. Mas segundo ela, em seu estabelecimento, os valores permaneceram até acabar o estoque. “Com o novo acréscimo, a gasolina teve aumento de R$ 0, 31 e o diesel subiu R$ 0, 05”, salientou a gerente.

Raul Casari, gerente de outro posto de combustível, no bairro Jardim América, relatou que até a segunda-feira, 24, continuou com os valores cobrados. E, na terça-feira, mudou a tabela com o novo preço. “Toda vez que sobe o valor do combustível, a venda cai e a despesa aumenta”, enfatizou Raul.

Para o taxista João Angelim, de 34 anos, o aumento do combustível afeta diretamente a renda diária dos profissionais. Segundo ele, mesmo abastecendo o valor igual em seu carro para rodar o dia inteiro, não representa a mesma quantidade de gasolina. “Esse acréscimo, é culpa dos políticos que nos representam, e administram mal nosso país”, ressaltou o taxista.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia