Operação “Pente Fino” no presídio Cone Sul apreende diversos objetos e drogas

Agentes penitenciários com o apoio do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE) de Porto Velho realizou na segunda e na terça-feira, 24 e 25, uma operação “Pente Fino” nas celas do Presídio Cone Sul, localizado a cerca de 15 quilômetros de Vilhena, sentido Cuiabá.

Durantes os dois dias de revistas intensas, os dois pavilhões da unidade prisional, que juntos somam o total de 38 celas, que contêm cerca de 340 detentos, foram minunciosamente vistoriados.

A operação que contou com o apoio dos agentes penitenciários do presídio apreenderam nove aparelhos celulares, três facas de fabricação artesanal, dentre diversos objetos proibidos como “chumchos”, carregadores, fones de ouvidos e cachimbo. Também foram apreendidos 23 invólucros contendo substâncias entorpecentes.

A ação que ocorreu de forma pacífica, é necessária para garantir a segurança dos servidores e dos próprios detentos.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia