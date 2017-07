Restauração da RO de Chupinguaia chega a 50% de restauração com microrevestimento asfáltico

Dando continuidade ao planejamento do governo de Rondônia, para a restauração de 100% das rodovias estaduais, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) está recuperando a RO-391, da BR-364 ao município de Chupinguaia, no Sul do estado.

As obras já estão com mais de 50% de conclusão, como previsão de encerramento dos trabalhos para a primeira quinzena de agosto.

Conforme o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, a restauração da rodovia de acesso a Chupinguaia teve início há cerca de 20 dias, com frentes de serviço executando tapa-buraco e eliminando os chamados “borrachudos” (problemas ocasionados na capa asfáltica, geralmente por problemas na base). “Agora, estamos com a equipe de aplicação do microrevestimento asfáltico, para deixar a rodovia novinha”, frisou Ezequiel Neiva.

Neiva lembra que, com a conclusão da restauração da RO-391, o governo de Rondônia fecha 100% de recuperação das rodovias estaduais do Cone Sul. Disse ainda que a meta do governador Confúcio Moura restaurar toda a malha viária estadual pavimentada até o final de 2018.

Cone Sul com 100% de rodovias asfaltadas

A restauração das rodovias faz parte do Projeto Asfalto Novo, iniciado pela RO-370, no acesso ao município de Cabixi, com a extensão de 37 quilômetros. Em seguida, a equipe do DER recuperou outro trecho da RO-370, no acesso a Corumbiara. Agora, está restando a RO-391, em Chupinguaia.

Na seqüência, o governo aplicará o microrevestimento asfáltico na RO-387, no acesso a Espigão D’Oeste; com 28 quilômetros de extensão; na RO-383, de Cacoal até o distrito de Nova Estrela, 38 quilômetros de extensão; e na RO-471, no acesso a Ministro Andreaza.

Autor e foto: Nilson Nascimento