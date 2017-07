Últimas rodadas movimentam campeonato municipal Ruralzão

Aconteceu neste final neste final de semana as últimas rodadas do campeonato municipal Ruralzão masculino, no campo de Nova Conquista.

Confira os resultados:

Sport Conquista 04 x 01 Treze

Sociedade Rancho Alegre 0 x 0 Cruzeirinho B

Asproser/Conquista 01 x 01 Canarinho.

A última rodada será neste domingo, 30 de julho, no campo do Cruzeirinho, com início previsto para às 08 horas.

Última rodadas:

Atlético/RC Brindes x Josy Motos/M. Madeira/M. Troca

Sociedade Rancho Alegre x Asproser/Conquista

Canarinho x Treze

Sport Conquista x Cruzeirinho B

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Assessoria