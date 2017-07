Vilhenense de 7 anos morre soterrado enquanto pai descarregava caminhão

Na manhã desta quarta-feira, 26, Luiz Miguel Machiner Soares, de 7 anos, morreu após cair em um silo de grãos, localizado na Avenida Lions Internacional, em Tangará da Serra.

Segundo informações, a criança acompanhava o pai, que é caminhoneiro e fazia um descarregamento de grãos de milho, quando foi sugada para dentro do silo.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, foram acionadas para socorrer a criança e após quase uma hora de buscas, a mesma foi resgatada inconsciente, mas ainda com sinais vitais.

De acordo com o Coronel Barbosa do Corpo de Bombeiros, o que dificultou o resgate foi a quantidade elevada de grãos que estava sobre a criança, que mesmo assim, ainda permitiu a passagem de oxigênio, ao contrário, o garoto não teria resistido tanto tempo soterrado.

Luiz Miguel chegou a dar entrada com vida na Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Segundo o pai, que é natural de Vilhena assim como o filho, o menino havia saído do caminhão para brincar e acabou soterrado pelos grãos.

Texto: Redação

Fotos: Gilvan Melo/ Rádio Pioneira