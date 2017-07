Agrocap contempla mais um vilhenense e anuncia meio milhão para próximo sorteio

O titulo de contribuição premiavel Agrocap, queridinho no interior de Rondônia, vem conquistando seu espaço no Cone Sul e fazendo ganhadores em Vilhena.

No último sorteio realizado neste domingo, 23, saiu mais um ganhador vilhenense, Osmar Rosa de Jesus, morador do Bairro 5º Bec, que acreditou na sorte e foi contemplado no giro da sorte com a quantia de R$ 1000,00.

Um fato inédito ocorreu no sorteio deste domingo. Saiu o primeiro ganhador de Vale do Paraíso. E a sortuda foi Dulcineia Sebastiana de Souza, que diz ter chego em boa hora, pois está passando por problemas de saúde.

Para a próxima extração, especial do Dia dos Pais, o Agrocap entregará R$ 500 mil em premiação.

Serão 10 veículos Onix nos Giros da Sorte, ou o valor de R$ 35 mil cada, três motos no valor de R$ 7.500, 00 cada no primeiro, segundo e terceiro prêmio; e no quarto prêmio uma casa com um veículo Up na garagem no valor líquido de R$ 127 mil.

Adquirindo o título no valor de R$ 10,00 o contribuinte estará ajudando a Cruz Vermelha Brasileira, que a exemplo do Agrocap agora possui sede em Ji-paraná.

O sorteio da extração especial do Dia dos Pais será realizada no segundo domingo de Agosto, dia 13, a partir das 9h00 com transmissão ao vivo pelo canal do youtube.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação