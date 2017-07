Andarilho é encontrado morto em terreno baldio

Na tarde de quarta-feira, 26, moradores do Bairro Planalto, encontraram o corpo de um homem em um terreno baldio localizado no cruzamento da Rua Rio Madeira com a Avenida São Luiz, em Rolim de Moura.

O homem que foi identificado pelo próprio pai, se chamava Zaqueu Pinheiro de Melo e apresentava escoriações na região da testa.

O pai da vítima não soube precisar a idade do filho e afirmou à Polícia Militar, que há tempos o homem vivia como andarilho pela cidade.

As causas da morte serão investigadas.

Texto: Redação

Foto: Alerta Rolim