Casal é preso portando armas de fogo

No começo da tarde desta quarta-feira, 26, a Polícia Militar prendeu um casal transportando dois revólveres calibre 38. A abordagem aconteceu no começo da Avenida Amazonas, no bairro Primavera, 2º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com a Guarnição de Rádio Patrulha que realizou a prisão, composta pelo SGT PM Freire e SD PM Teodoro, o casal seguia normalmente pela via quando demostraram um certo nervosismo ao se aproximar da viatura. Diante da suspeita, o casal foi abordado e identificado como Paulo Willian Ferreira Ramos, de 26 anos e Janaína Pereira Maia, de 20 anos.

Os PM’s também informaram que Paulo Willian é apenado do regime Semi-Aberto e atualmente cumpre pena por Homicídio. Já sua amásia, foi preso no ano passado transportando Maconha.

Além das armas, os policiais também apreenderam uma motocicleta Honda Bros, de placa NCO-2796, que foi utilizada em diversos roubos na cidade.

Fonte: comando190