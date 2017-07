CATI proporciona atenção e cuidados especiais a idosos vilhenenses

A secretaria municipal de assistência social (SEMAS), através do Centro de Atendimento ao Idoso (CATI), oferece atendimento nas áreas de cardiologista, fisioterapia e hidroginástica para pessoas a partir de 50 anos e que necessitem de um atendimento especial.

O objetivo é prevenir doenças e promover a saúde na terceira idade. Isto permite um atendimento diferenciado aos idosos para retardar problemas de saúde agravados pela idade.

De acordo com o coordenador do CATI, Zerimar Silva, no mês de junho foram atendidos 1069 idosos. “Em média passa de 25 a 30 pessoas por dias. Oferecemos atendimento médico com cardiologista, fisioterapia de alongamento e hidroginástica para pessoas da terceira idade. Antes de cada idoso entrar nas atividades de hidroginástica e alongamento, é feito uma bateria de exames para ver se a saúde do idoso está tudo certo ou se precisa de um atendimento diferenciado”, disse o coordenador.

A titular da SEMAS, Ivete Pires, ressalta a importância do cuidado com a terceira idade. “Gostamos muito de nossos idosos e queremos atendê-los com amor, promovendo atividades que o integrem na sociedade e resgatem sua dignidade e alegria de viver. Contamos com o serviço de profissionais qualificados” finaliza a secretária.

O horário para realizar o agendamento das consultas é das 8h às 13h, no CATI, na Avenida Benno Luiz Graebin, no Jardim América.

Texto e fotos: Assessoria