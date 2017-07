Delegados inauguram DHPP em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 27, o diretor geral da Policia Civil (PC), Elizeu Muller, o diretor de Polícia Civil do interior do Estado Arismar Araújo e o delegado Núbio Lopes de Oliveira, falaram sobre a Instalação do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), em Vilhena.

Segundo Arismar Araújo, a delegacia de homicídios terá uma equipe específica para atender os casos e haverá mais eficiência na solução e elaboração de provas dos mesmos. “O objetivo do departamento é que a especialização reforce o combate aos crimes e diminua os casos”, afirmou Arismar.

Ainda de acordo com o delegado, as cidades de Ariquemes e Vale do Jamari, já possuem o departamento, onde foi observado uma diminuição de 13,3% nos casos de homicídios, e há previsão de implantação do departamento nos municípios de Cacoal e Ji Paraná.

Elizeu Muller, por sua vez, afirmou que onde há essas delegacias, cerca de 60% dos casos foram resolvidos. “No Cone Sul há atualmente registros de aproximadamente 76 homicídios, deste total, apenas 38 foram solucionados. Vilhena teve 64 homicídios registrados em 2016, mas apenas 26 foram elucidados. Em nível estadual no ano de 2016 foram registrados 447 casos, tendo 229 resolvidos, ou seja, o departamento tende a contribuir para resolução e diminuição dos casos”.

De acordo com o delegado Núbio, o departamento de homicídios ficará na Delegacia de Polícia Civil (DPC) dentro do próprio complexo, paralela à delegacia regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia