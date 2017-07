Idoso se envolve em acidente quando ia transferir veículo que acabara de vender

O acidente envolvendo um Fiat Uno e um Fiat Pálio ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 27, no cruzamento da Rua 1512 com a Avenida Melvin Jones, localizado no Bairro Cristo Rei, em frente ao Mercado São Luiz, em Vilhena.

Segundo o condutor de 56 anos, que dirigia o Uno, com placas de Vilhena, havia quatro pessoas dentro do veículo e seguiam para o cartório pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, pois seu amigo teria vendido o carro e iriam transferir para o comprador, que também era um dos passageiros.

Ainda segundo o condutor do Uno, quando chegaram próximo ao cruzamento com a Rua 1512, avistaram o condutor do Pálio, com placas de Cacoal, que seguia pela avenida, mas em sentido oposto e entrou derrepente a esquerda atravessando na frente do veículo que ele conduzia. Apesar de frear por mais de 20 metros, o condutor do Uno não conseguiu evitar o choque.

Com o impacto, o Pálio, que foi atingido na porta traseira da lateral direita, acabou rodando na pista e seu condutor, um jovem de aproximadamente 26 anos, precisou ser conduzido ao pronto-socorro do Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, devido se queixar de dores no quadril.

O condutor do Uno não se feriu, porém o proprietário, que seguia no banco de trás e possui cerca de 70 anos, também precisou ser conduzido ao hospital, por apresentar sangramento em um ferimento que já possuía em uma das pernas.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia