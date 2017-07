Jair Bolsonaro confirma visita a Vilhena

O deputado federal e pré-candidato à presidência da República concedeu entrevista por telefone ao Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira 27.

Ele confirmou que virá a Vilhena nos próximos dias a convite da prefeita Rosani Donadon e do presidente municipal do PTB, Melki Donadon.

“Estou apenas aguardando definição da data, mas é bem provável que a viagem aconteça antes do final da semana que vem”, declarou ao site.

Ele garantiu que estará presente na Câmara dos Deputados na terça-feira, ocasião em que o Parlamento federal decide o destino da ação judicial movida contra o presidente Michel Temer.

Sobre esta questão, o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro afirmou ser favorável a manutenção do atual presidente no cargo. “Não faz sentido promover uma mudança de tal proporção praticamente às vésperas da sucessão”.

Outro fator que ele salientou é que na votação da próxima semana não será decidida a anulação do processo contra o presidente. “Haverá apenas a suspenção temporária do procedimento. Após o final do mandato do presidente o processo será retomado, e se ele tiver culpa no cartório vai sofrer as consequências”, explicou.

O provável candidato à presidência ficou satisfeito ao saber através da reportagem do Extra de Rondônia que seu nome é bem visto por parcela significativa dos rondonienses. “Fico feliz ao saber que aí em Rondônia as pessoas querem mudança de rumo na administração federal, e espero transmitir minha mensagem ao povo de Vilhena e da região sul deste Estado pessoalmente nos próximos dias”, encerrou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação