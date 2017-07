NEPOTISMO: prefeita nomeia o próprio pai a cargo de assessoria e gera indignação popular

Segundo informações, a iniciativa gerou protestos da população de Chupinguaia. No entanto, não há nenhuma ação articulada pela Câmara de Vereadores ou Ministério Público para averiguar o caso.

Em junho passado, o Extra de Rondônia publicou matéria sobre a criação de novos cargos na administração chupinguaiense, medida que contava com resistência no Parlamento.

Apesar disso, os cargos foram autorizados, sendo um ocupado pelo pai da prefeita Sheila Mosso (PV), João Divino, e o outro – este ligado à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo – ficando a cargo do radialista José Welington, conhecido como “Lojão”. Os salários variam entre R$ 3,5 mil a R$ 5 mil.

Com relação a Lojão, não há reclamações, mas a questão do pai da prefeita gera controvérsia. “É um caso claro de nepotismo”, declarou a fonte do jornal.

Segundo a denúncia, João Divino acumula poderes expressivos na gestão da filha, “pois todas as decisões da administração da cidade têm que passar por ele”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação