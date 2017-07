Passeio ciclístico em Comodoro tem inscrições abertas até sábado

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, o evento acontece no domingo, 30 de julho.

Com trechos de área urbana e rural, o Passeio Ciclístico Mountain Bike edição 2017 promete agitar Comodoro e região. O evento tem as inscrições abertas até sábado, 29 de julho, às 17h00.

O passeio ciclístico está marcado para o domingo, 30 de julho, com largada às 07h30 da Praça dos Pioneiros, Centro de Comodoro.

As inscrições são feitas no site da Prefeitura de Comodoro (http://www.comodoro.mt.gov.br/corrida/Inscricoes/Mountain-bike/) podendo ser realizadas nas categorias: Principal, com percurso de 47 km; Intermediário, percurso de 20 km; e Infantil, idade até 12 anos, percurso de 5 km.

O evento conta com a parceria do grupo “Amigos da bike”, Câmara de Vereadores e do curso Bacharelado em Administração Pública da UNEMAT. Informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 9 9952-7408 (falar com Valdinei) e 9 9962-0189 (falar com Marcos).

Fonte e Foto: Assessoria