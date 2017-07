Recanto da Praça realizará mais uma edição do Festival do Peixe

O Recanto da Praça Cachaçaria promove nesta sexta-feira, 28, mais uma edição do “Festival do Peixe”, com buffet completo e variado em pratos quentes e frios. O festival promete uma diversidade em sabores, incluindo paella, moqueca, sushis variados, ceviche, salmão grelhado dentre outros.

Para aproveitar as iguarias e seus acompanhamentos, será cobrado o valor de R$ 55,00 por pessoa. O Recanto da Praça Cachaçaria está localizado na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha, Centro de Vilhena. Reservas de mesa podem ser feitas através do telefone (69) 9 9995-1388.

Já no sábado o Recanto da Praça, localizado na rua Porto Velho, 325, 5º BEC, estará oferecendo sua tradicional feijoada e a partir das 16h00 terá show de pagode ao vivo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia