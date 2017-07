Últimos dias para participar da elaboração do Plano Plurianual em Vilhena

Titular da SEMFAZ, Sérgio Nakamura, informou baixa participação de munícipes

Na próxima segunda-feira, 31 de julho, encerra o prazo para que os vilhenenses possam participar da elaboração do Plano Plurianual (PPA), que prevê as ações e investimentos a serem realizados pela prefeitura nos próximos quatro anos.

Para isso, os cidadãos devem preencher apenas um questionário, que está disponibilizado desde o dia 30 de maio no site da prefeitura de Vilhena .

De acordo com o secretário municipal de fazenda, Sérgio Nakamura, a participação dos vilhenenses tem sido abaixo do esperado. “Peço a ampla participação popular, já que o PPA é importante para a vida de todos os vilhenenses e auxilia nas prioridades de cada bairro. É através desse plano que serão traçados os programas e ações das secretarias. Além do PPA há ainda a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) que define os investimentos do município para o ano seguinte, ou seja, 2018. A prefeita Rosani Donadon tem ouvido a população em visita aos bairros e a pesquisa também vem a somar com essa atitude de ouvir os moradores”, disse o titular da SEMFAZ.

COMO PARTICIPAR DA PESQUISA

Nakamura informa que todo munícipe pode contribuir para a definição das prioridades de seu bairro em que reside. Na página inicial do site da prefeitura http://www.vilhena.ro.gov.br/ há um link denominado Pesquisa Participativa PPA 2018-2021.

Para participar basta clicar no link, preencher alguns dados pessoais e começar a responder as perguntas.

Texto e foto: Assessoria