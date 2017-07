ARTIGO: Crescimento em 10 etapas

Minha experiência profissional mais gratificante, ao longo de diversos anos de trabalho em consultoria empresarial, objetivando auxiliar as empresas na busca do crescimento rápido e sustentado de seus negócios, é um programa em 10 etapas, que gostaria de compartilhar com você:

1.-Definir, junto à Diretoria, para cada unidade de negócios, os principais “indicadores de desempenho”; 2.-Extrair os “dados básicos” dos relatórios gerenciais, organizando-os e tabulando-os; 3.-Fazer um “ranking” de todas as unidades de negócios ou produtos, a partir dos indicadores de desempenho previamente selecionados; 4.-Estimular intensamente a “competição” entre os gerentes, bem como o espírito de inovação e de criatividade; 5.-Analisar, interpretar e “discutir com a Diretoria” o ranking geral do mês atual versus o mês anterior; 6.-Análise da “performance” individual de cada Gerente ou unidade de negócios em relação ao grupo, sua evolução absoluta e relativa nos últimos meses; 7.-Fazer o gerente classificado em último lugar “estagiar” mensalmente, junto ao gerente classificado em primeiro lugar no ranking geral; 8.-Selecionar e divulgar rapidamente as “melhores práticas gerenciais” para o crescimento uniforme da empresa; 9.-Cada gerente deve identificar a “posição ideal” que deseja ocupar no ranking e a seguir desenvolver um plano de ação específico para alcançar esse objetivo; e

10.-Trabalhar as “pessoas” em seus aspectos “comportamentais”. Este é o problema mais sério, complexo e trabalhoso que existe no interior de nossas organizações. Transformar a performance das pessoas é uma arte sutil, dominada por bem poucos. O Gerente e a Equipe têm necessidades distintas e reagem de forma diversa aos mesmos estímulos. Nesse sentido, a Diretoria deve desenvolver em seus Gerentes os aspectos de liderança, motivação, aprimoramento de suas competências pessoais, análise sistemática de seus pontos fracos x fortes… Já a Equipe deve priorizar o desenvolvimento profissional contínuo e harmonioso de seus integrantes, a orientação para resultados, a avaliação de desempenho, a administração participativa, etc.

Gostaria de ressaltar que a metodologia acima citada pode ser aplicada tanto a uma empresa com diversas Unidades de Negócio bem como aos diversos Departamentos/Produtos de uma única empresa, desde que estabelecidos parâmetros adequados.

Experimente a recomendação acima porque ela é viável, seus custos são mínimos, sua implementação é simples e seus resultados são impressionantes! Tenha uma reunião franca e objetiva com seu corpo Gerencial e a seguir desafie-os a tomarem uma postura inovadora. Não deixe que o desconhecido venha a inibir seus colaboradores. É preciso sair da mesmice, do comodismo, da rotina. A prosperidade está ao alcance, apenas, dos empreendedores competentes e eficientes! Eu creio nisso! E você?

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia