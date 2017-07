COLORADO: Amigos e familiares de jovem morto em acidente realizam protesto em prol da paz no trânsito

O protesto ocorreu as 17h00 de quinta-feira, 27, na Rua Acácia, no Bairro Minas Gerais, local onde ocorreu o acidente que vitimou o jovem Leonardo Bezerra, de 23 anos, que era aluno da APAE e que morreu após ser atingido por uma caminhonete da secretaria de obras do município, conduzida pelo atual gestor da pasta.

O protesto que ocorreu de forma pacífica e contou com a presença de aproximadamente 100 pessoas, teve como objetivos, homenagear a vítima e conscientizar a população sobre o respeito aos limites de velocidade nas vias do município.

Além de familiares e amigos, a parada contou com a presença do diretor do Ciretran, professor Gedeon de Souza Lima, do presidente da câmara de vereadores, vereador Evandro Prudente, da diretora da APAE, Andréa Melo, além de professores e alunos.

Os participantes levaram cartazes contendo frases em prol da vida e da paz no trânsito e também um carro de som, através do qual foram realizadas homenagens ao jovem Leonardo e apelos pelo rigor na apuração do caso.

Texto: Redação/informações de Thiago Vieira

Fotos: Thiago Vieira