CORUMBIARA: transporte escolar está paralisado por falta de pagamento

A escola estadual Colina Verde, localizada no distrito de Rondolândia, está com o serviço de transporte escolar paralisado desde a última quarta-feira, 26.

A escola atende em média 130 alunos do ensino fundamental e médio, inclusive turmas do ensino via medicação tecnológica (cerca de 35 alunos) .

O trasporte escolar é terceirizado e prestado por duas empresas: Manancial Transportes, de Colorado do Oeste que faz duas linhas do tranporte e Estrela Tur, de Cerejeiras que realiza um terceiro trajeto.

A empresa Estrela Tur, suspendeu o serviço de transporte escolar alegando falta de pagamento por parte da prefeitura municipal de Corumbiara.

Funcionários da empresa alegam que estão há dois meses sem pagamento.

A empresa por sua parte, alega que os pagamentos estão sempre atrasados por parte da prefeitura, que nenhum pagamento tem sido realizado dentro dos prazos estipulados em contrato com a prefeitura de Corumbiara, através da Semed.

Vale lembrar que em junho do corrente ano, o trasporte escolar, já havia sido paralisado pelo mesmo motivo.

Naquela ocasião o pagamento estava atrasado a 90 dias.

É importante ressaltar que há convenio firmado entre i município de Corumbiara e a Seduc/RO para a regular execução do serviço do transporte escolar das escolas estaduais o que não vem acontecendo este ano.

Enquanto o poder público não adota medidas para resolver esse problema, alunos estão perdendo aulas. Outros, pra virem à escola, colocam suas vidas em risco, vindo em motos mesmo sendo menores de idade, muitos deles em três crianças em uma única moto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia