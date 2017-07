Em setembro, show de Léo & Raphael vai agitar Vilhena

Ocorrerá no dia, 01 de setembro, o show da dupla sertaneja Léo & Raphael, no salão do parque de exposições Ovídio Miranda, em Vilhena.

As entradas estarão sendo vendidas nos dias 07 e 08 de agosto, tendo promoção de vendas dos ingressos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação