Encontrado corpo de jovem que se afogou

O corpo do jovem que havia desaparecido nas águas do Rio São Miguel, na Linha 09 sul na propriedade conhecida como ” Sitio do Sérgio”, em São Miguel do Guaporé – RO no domingo, 23, foi encontrado na tarde de quinta-feira, 27.

Alan Henrique Caragnato, de 25 anos, que desapareceu, na tarde desse último domingo, 23, no rio São Miguel, passava o final de semana com amigos, quando foi até a beira do rio para urinar e se desequilibrou caindo no rio São Miguel onde foi visto pela última vez.

Amigos e familiares aguardam o corpo para o sepultamento.

Fonte: São Miguel Notícias