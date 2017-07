Ex-procurador do Estado admite disputar o governo nas próximas eleições

O promotor público Heverton Aguiar, que já comandou o Ministério Público de Rondônia, conversou nesta sexta-feira com a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que confirmou que está sendo sondado por partidos para concorrer ao Executivo em 2.018.

“Estou avaliando a possibilidade de concorrer, mas só decidirei após minha aposentadoria, que acontece em janeiro do ano que vem”, declarou.

Heverton Aguiar não é filiado a nenhum partido político, em função de impedimento legal devido a função que ocupa. “Por isso há um regramento específico para filiação partidária, que me permite optar pela vinculação a qualquer legenda em condições de participar de eleições a menos de um ano da disputa”, explicou.

O promotor público faz parte da legião de brasileiros que estão descontentes com a forma que a política nacional vem sendo conduzida, e considera que é necessária uma “transformação” na conduta dos homens públicos em geral.

“Os brasileiros querem mudanças, e é nesta direção que acredito que a política vai caminhar a partir de agora”, afirmou. Heverton Aguiar foi procurador-geral do Estado entre os anos de 2.011 e 2.015. Na ocasião esteve à frente de 16 operações de combate a corrupção, algumas tendo o governo estadual como alvo. Entre estas ações se destaca a “Operação Termópilas”, que levou o então presidente da Assembleia Legislativa, Valter Araújo, para a cadeia.

Ele avalia que tais operações têm similaridade com o que está acontecendo atualmente em âmbito nacional com a “Operação Lava-Jato”, mas considera que o combate a corrupção deve ser permanente. “Trata-se de um mal que é endêmico no Poder Público nacional, e que tem uma capacidade impressionante de se regenerar”, pontua.

Sobre a situação geral do Estado o promotor prefere não se manifestar neste momento, em virtude de não ter acesso a informações detalhadas das contas públicas e outros assuntos. No entanto declara estar “decepcionado” com a forma que Rondônia vem sendo administrada, e independente de participar ou não da sucessão estadual espera que o próximo governo seja mais atuante e afinado com as necessidades e demandas da população.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia