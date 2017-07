Luizinho propõe ao Governo mutirão de cirurgias em Vilhena

Um mutirão de cirurgias eletivas e ortopédicas. A solicitação partiu do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) para o Governo do Estado no município de Vilhena.

Cirurgias eletivas são aquelas intervenções cirúrgicas em que se consegue escolher a melhor data para se realizar o procedimento, uma vez que a enfermidade não requer uma intervenção urgente.

Para o deputado há uma série de vantagens para o governo e para os pacientes. Desafogaria as unidades hospitalares do Governo em Cacoal e Porto Velho, evitará também o translado de pacientes para essas unidades por ambulâncias, o que promoveria economia para o Estado e município. Outro fator econômico para o Estado é que a manutenção do Hospital Regional estaria ao encargo do município.

Segundo o deputado, a medida facilitará a vida dos pacientes já que receberão o procedimento cirúrgico em sua região com acompanhamento de seus familiares.

Autor e foto: Assessoria