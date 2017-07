Mesmo fora do país peruanos comemoram festa pátria

Hoje é um dia festivo no Peru, e a colônia peruana em Vilhena não deixará passar em branco uma data tão importante, uma vez que, são 195 anos de independência do país.

Para isso, cerca de 300 peruanos que moram na cidade há anos estão preparando uma festa para homenagear a sua pátria.

O empresário Osias Labajos conta, que mora em Vilhena há 35 anos. Ele que se considera brasileiro de coração, acrescenta que nunca esqueceu suas raízes peruanas, e muito menos os costumes.

“Todo meu patrimônio está em Vilhena e quase todos meus filhos moram no Brasil, mas o sangue que corre pelas minhas veias é peruano”, ressaltou o empresário.

Osias disse também que, a cultura nunca morre, por isso, sempre ensinou a seus filhos a falar e a entender as duas línguas. “Meus filhos, gostam das tradições peruanas. Eles ouvem músicas, cantam e conversam em espanhol. Eles entendem tudo e são esses detalhes que mantêm a nossa cultura”, frisou Osias.

Desde que passou a morar no Brasil, só voltou a seu país cinco vezes, a última foi em 2015. “Todas as vezes que visitei o Peru, não consegui levar meus filhos, espero que em breve, eles possam ir, para que assim conheçam de perto os costumes peruanos”, disse Labajos.

Segundo o empresário, a comemoração será neste sábado, 29, junto a sua família, com uma variedade de comidas típicas.

FILHA DE PERUANO

A jovem Maria del Carmen Ruiz, 30 anos, conta que seus pais são peruanos e que sempre ensinaram seus dois irmãos e ela, a cultura do Peru.

Maria explica que apesar de ter nascido no Brasil, não falava o português, pois em casa seus pais só falavam em espanhol. Segundo ela só aprendeu a falar a língua natal quando começou a frequentar a escola.

“Uma das coisas que percebi é que os peruanos são mais unidos, meu esposo é brasileiro, mas se considera um peruano de coração. Ele tem um carinho e apreço pela família dos meus pais”, ressaltou Ruiz.

Segundo ela, ainda não conhece o Peru, mas está planejando viajar com sua família para visitar alguns parentes que moram por lá. E tem muita vontade de conhecer a cidade incaica de Machu Picchu.

Para comemoração da data, Maria irá festejar com sua família comendo muita comida peruana e assistindo vídeo clips de artistas do Peru.

CHOQUE CULTURAL

A fotógrafa Elaine Luchtemberg Vargas, conta que é casada com peruano há 7 anos, e que nos primeiros anos de casamento teve um choque, devido às diferenças culturais e religiosas. Mas com o passar do tempo conseguiu aprender e respeitá-las.

Ela ainda conta que já viajou para o Peru com seu marido e sua filha, e achou um país maravilhoso. Segundo Elaine, uma das coisas que mais adorou no país foi a culinária.

A fotógrafa salientou também que está aprendendo a cozinhar e que ainda tem dificuldades em falar o idioma, mas entende tudo, já que seu esposo e a família falam muito em espanhol.

Texto: Petter Vargas

Fotos: Reprodução