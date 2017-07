Prefeitura de Colorado do Oeste vai iniciar Processo Seletivo com 8 vagas

A Prefeitura de Colorado do Oeste vai realizar Processo Seletivo para contratar profissionais de Nível Fundamental ou Médio na função de Operador de Serviços Diversos.

No total, oito vagas estão disponíveis, sendo que o cargo deve ser exercido em jornada de 40h semanais, mediante remuneração mensal de R$ 937,00.

Para inscrever-se, é só comparecer do dia 31 de julho a 1 de agosto de 2017, das 7h às 13h, no Auditório do CDA, anexo a Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Agropecuário, junto à sede da Prefeitura, Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132, Cento.

Os participantes desse Processo Seletivo, que possui validade de seis meses e cujo edital está disponível em nosso site para mais informações, serão avaliados por meio de Análise de Currículos.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação