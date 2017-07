SEMED vistoria ônibus escolares para melhorar qualidade de serviço

É primeira vez que uma inspeção é realizada na frota das empresas que prestam serviços à prefeitura

Servidores técnicos do setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) estão realizando vistoria complementar nos ônibus escolares das empresas contratadas para efetuar o transporte dos alunos da área rural, do município de Vilhena.

A inspeção iniciou nesta segunda-feira, 24, e deve seguir até a próxima semana. Quatro servidores da SEMED estão responsáveis pela vistoria, que tem como meta verificar itens complementares para garantir a segurança dos alunos.

Todos os veículos já passaram pela vistoria do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN). Porém, a inspeção complementar é para ajudar no controle interno do departamento transporte, além de assegurar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas e a segurança, uma vez que é vistoriada a parte mecânica de cada veículo.

De acordo com secretária de educação, professora Raquel Donadon, devido à importância do transporte escolar é necessária a vistoria, que prioriza, principalmente, a segurança dos alunos. “É uma preocupação da nossa prefeita Rosani Donadon oferecer um transporte de qualidade e, principalmente, com segurança aos nossos alunos”, pontuou a titular da SEMED.

Um dos proprietários das empresas que prestam serviço para Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV), Herbert Bueno, disse que é a primeira vez que uma vistoria complementar é realizada.

Texto e fotos: Assessoria