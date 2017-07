Semtran instala placas de sinalização para veículos de transporte escolar em Vilhena

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), no início deste segundo semestre instalou placas de sinalização de embarque e desembarque para veículos de transporte escolar em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou Fabio Sartori gestor da pasta, no qual explicou como funciona essa nova regra.

De acordo com secretario o espaço é reservado para veículos escolares. A medida foi tomada a pedido da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), devido ao grande fluxo de embarque e desembarque de alunos em frente às escolas.

Sartori disse que quase todas as escolas do município e Estado, já foram colocadas placas, assim como as faixas amarelas pintadas, e, em breve todas as instituições de ensino da cidade terá vaga exclusiva para tal fim.

O gestor ressaltou que a vaga é exclusiva, e se acaso veículos estacionarem nos locais reservados serão autuados pela Polícia Militar de Trânsito conforme a lei. “Veículos escolares que não tem permissão da secretaria municipal de trânsito, também receberão multa”, afirmou o secretário da pasta.

Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/97

XIII – onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do março do ponto:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção do veículo;

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia