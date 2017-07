Veículo da prefeitura se envolve em acidente no centro de Vilhena

Uma Ambulância do Hospital Regional de Vilhena se envolveu em um acidente de transito com um Voyage na manhã desta sexta-feira, 28, no cruzamento das Avenidas Liberdade e Marques Henrique, no centro de Vilhena.

De acordo com Miraci Luis Possebon, de 62 anos, que conduzia o Voyage, com placas de Vilhena, o mesmo seguia pela Avenida Liberdade, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Marques Henrique, foi atingido pela Ambulância, que invadiu a preferencial.

Já o Condutor da Ambulância, que seguia pela Avenida Marques Henrique, sentido Unir, afirmou que ao chegar ao cruzamento, não avistou o Voyage e avançou.

Com o impacto, o Voyage, que foi atingido na traseira da lateral esquerda, acabou rodando na pista.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e isolou a área para a realização da perícia técnica.

O acidente causou apenas danos materiais.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia