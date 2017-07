Após 32 anos, auditório da prefeitura passa por reforma geral para garantir segurança de vilhenenses

Foram detectadas vigas tortas devido ao peso do telhado o que comprometia a estrutura

Atendendo ao pedido da prefeita Rosani Donadon (PMDB), iniciaram nesta semana as obras de reforma geral do auditório da prefeitura municipal de Vilhena.

O auditório completou 32 anos desde que foi inaugurado, em 1985.

De acordo com o secretário municipal de administração, Miguel Câmara, no local, em todo esse período, já foram realizadas algumas pequenas melhorias, porém nunca a reforma geral. “O auditório estava totalmente destruído e agora iremos modernizá-lo”, disse.

As obras começaram com a retirada de todos os móveis e telhas antigas, onde a reforma será contemplada com uma estrutura metálica – telhas térmicas e acústicas, piso de porcelanato, pintura, entre outros.

“Estamos investindo para melhorar este espaço público, já que sempre realizamos reuniões no local”, finalizou Miguel. A previsão é que a reforma fique pronta dentro de 60 dias.

O secretário municipal de integração governamental, Rômulo Chavez de Azevedo, informou que todo o material retirado do auditório será reutilizado para melhorias em outras secretarias.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou a importância da reforma. “É um espaço que temos para nos reunir com os servidores, com a população e para poder conversar em coletividade. O telhado estava literalmente caindo sobre nossas cabeças. Por outro lado, a reforma do auditório é uma questão de segurança. Detectamos vigas tortas devido ao peso do telhado e em qualquer momento poderia acontecer um acidente. É um anseio da nossa equipe poder colocar a casa em ordem e proporcionar mais qualidade para nossa população”, afirmou.

REFORMA APROVADA POR EX-PREFEITO

O ex-prefeito de Vilhena, Vitório Abrão, foi quem inaugurou várias obras no município em 1985. Uma delas foi o paço municipal, da qual o auditório faz parte.

Abrão explicou que a reforma é necessária, já que em todos esses anos nunca foi executada uma reforma total. “Foram feitos apenas pequenos reparos”, disse.

Além da construção do paço municipal, Abrão também foi responsável por obras importantes, como o parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, e drenagens em vários pontos da cidade, entre outros.

Texto e fotos: Assessoria