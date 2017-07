Força tática captura foragido da justiça com dois mandados de prisão em aberto por roubo

Liovane da Silva, de 30 anos foi capturado na noite de sexta-feira, 28, por uma guarnição da Força Tática, que realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro União, em Vilhena.

A guarnição que patrulhava a Rua Concórdia realizou uma abordagem a dois indivíduos em uma motocicleta Honda Twister, de cor amarela, com placa de Vilhena. Motocicleta esta, que possuía as mesmas características de uma, anteriormente citada em denúncias, como tendo sido usada na prática de roubos cometidos na cidade.

No momento da abordagem, Liovane, que seguia como carona, tentou descer do veículo e empreende fuga, mas foi impedido pelos militares, que em buscas nos registros da polícia, tomaram ciência de dois mandados de prisão em seu desfavor, expedidos pela 2ª Vara Criminal da comarca de Vilhena, por roubo.

Liovane, que admitiu estar sob o efeito de maconha e bebida alcoólica, se mostrou agressivo durante a prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas para sua contenção.

O condutor do veículo também possuía passagens por roubo, porém, se encontrava quite com a justiça. Já o veículo foi recolhido ao Ciretran, por estar com a documentação atrasada e sem o lacre obrigatório na placa.

Liovani foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil, onde Passou por exames de corpo de delito. Seguidamente foi levado à colônia penal para a remoção da tornozeleira eletrônica, da qual fazia uso e por fim, foi entregue em condições físicas normais no Centro de Ressocialização Cone Sul.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia