Hoje tem jantar dançante no CTG com sorteio de uma sanfona

Neste sábado, 29, tem jantar dançante no Centro de Tradições Gaúchas CTG Sinuelo do Norte, em Vilhena.

Com apenas R$ 10,00 você come a vontade e ainda participa do baile. Além disso, com mais R$ 10,00 você concorre a uma sanfona que será sorteada no final da festa.

O CTG está localizado na Avenida Leopoldo Peres, no bairro 5º BEC.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo